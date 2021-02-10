The Hawks - Melbourne United maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün The Hawks - Melbourne United maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler The Hawks - Melbourne United maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, The Hawks - Melbourne United maçı gerçekleşecek. The Hawks - Melbourne United maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

THE HAWKS - MELBOURNE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, The Hawks - Melbourne United maçı, Wollongong'da WIN Entertainment Centre'da oynanacak. The Hawks - Melbourne United maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

THE HAWKS - MELBOURNE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan The Hawks - Melbourne United maçı, Türkiye saatiyle 11:30'da başlayacak.