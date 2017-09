The Game'den Okullara Eğlenceli Destek

Point Hotel Barbaros bünyesinde bulunan dijital etkinlik merkezi The Game For Big Kids, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Back to School Party ile sonbahar dönemine bol eğlenceli bir giriş yaparken, eğitime destek vermek isteyen tüm gönüllüleri de bir araya getirecek.

GİRİŞ ÜCRETİ YERİNE KİTAP

18 yaş ve üzeri her eğlence tutkununun katılabileceği Back to School Party için getirilen en az 1 adet kitap geceye ücretsiz giriş bileti sayılacak ve giriş yapan misafirlerden elde edilen kitapların tamamı Mercedes –Benz Türkiye Ulaşım sponsorluğunda ihtiyaç sahibi köy okuluna bağışlanacak.

Kurumsal şirket çalışanları ağırlıklı olmak üzere oldukça geniş bir kitleyi bünyesinde barındıran The Game'in gerçekleştireceği bu anlamlı gecede, tüm davetlileri çeşitli yarışmalar ve sürpriz hediyeler bekliyor olacak. Oyun, dans, müzik ve doyasıya eğlencenin hâkim olacağı parti, sınıf temalı dekoruyla, misafirlerine nostalji dolu anlar yaşatacak.

BAĞIŞ İÇİN YENİ ROTA SİİRT

Proje, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da eğitimlerini sınırlı kaynaklarla tamamlamaya çalışan okulların bulunduğu bölgelere ağırlık vermeye özen gösteriyor. Daha önce Şırnak, Mardin ve Edirne'deki köy okullarına kitap ve kütüphane yapımı yardımlarının ulaşmasına vesile olan Back to School Party'nin bu yıl ki rotası ise Siirt'in Sarısalkım Köyü'nde bulunan Sarısalkım İlkokulu olarak belirlendi.

Bu özel ve anlamlı etkinliğin parçası olmak ve çocukların eğitimine katkı yapmak için siz de 22 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Point Hotel Barbaros'taki yerinizi alın.