The Game Awards 2021 ödülleri kapsamında Steam'de %90'a varan indirimler yer alıyor

Steam'de 2021'in son indirimleri başladı. FIFA 22, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Marvel2s Guardians of the Galaxy gibi birçok oyunda %90'a varan indirimler başladı. İşte The Game Awards 2021 kapsamında Steam'de indirime giren başlıca oyunlar...

THE GAME AWARDS 2021 STEAM İNDİRİMLERİ

FIFA 22 – 125,99 TL

Red Dead Redemption 2 – 149,50 TL

Cyberpunk 2077 – 124,50 TL

It Takes Two – 173,59 TL

Death Stranding – 119,70

Marvel's Guardians of the Galaxy – 239,85 TL

Deathloop – 149,50 TL

Far Cry 5 – 53,80 TL

Back 4 Blood – 174,30 TL

GTFO – 134,25 TL

Microsoft Flight Simulator GOTY – 279,20 TL

Resident Evil 7 & Resident Evil Village – 233,35 TL

NBA 2K22 – 214,50 TL

Monster Hunter: World – 91,74 TL

Borderlands 3: Super Deluxe Edition – 159,60 TL

