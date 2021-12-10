The Game Awards 2021 ödülleri kapsamında Steam'de %90'a varan indirimler yer alıyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Yılın oyunlarının ödüllerini dağıtıldığı The Game Awards 2021'in sahipleri ödüllerini aldı ve Steam'de 13 Aralık'a kadar sürecek özel fırsat indirimleri başladı.
Steam'de 2021'in son indirimleri başladı. FIFA 22, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Marvel2s Guardians of the Galaxy gibi birçok oyunda %90'a varan indirimler başladı. İşte The Game Awards 2021 kapsamında Steam'de indirime giren başlıca oyunlar...
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THE GAME AWARDS 2021 STEAM İNDİRİMLERİ
- FIFA 22 – 125,99 TL
- Red Dead Redemption 2 – 149,50 TL
- Cyberpunk 2077 – 124,50 TL
- It Takes Two – 173,59 TL
- Death Stranding – 119,70
- Marvel's Guardians of the Galaxy – 239,85 TL
- Deathloop – 149,50 TL
- Far Cry 5 – 53,80 TL
- Back 4 Blood – 174,30 TL
- GTFO – 134,25 TL
- Microsoft Flight Simulator GOTY – 279,20 TL
- Resident Evil 7 & Resident Evil Village – 233,35 TL
- NBA 2K22 – 214,50 TL
- Monster Hunter: World – 91,74 TL
- Borderlands 3: Super Deluxe Edition – 159,60 TL
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