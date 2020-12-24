The Fruies Filmi

Kayla, kendine geldiğinde nerede bulunduğunu bilmediği bir ormanın derinliklerinde, tabutu andıran bir kutunun içerisinde hapsedildiğini fark eder. Kankası Maddie'nin ne halde olduğunu merak ederken maskeli ve baltalı bir sapığın kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu görür. Kısa süre sonra ormanda yalnız olmadığını ve başka kadınların da tıpkı kendisi gibi maskeli sapıklar tarafından avlanmakta olduğunu fark eder. Hayatta kalabilmek için tüm kurbanlar cellatlarına karşı birleşmek zorundadır ancak kısa süre sonra bu ormanın gizemi ortaya çıkar ve orman içinden çıkılmaz, kanlı bir kaos labirentine dönüşür.

Yönetmen: Tony D'Aquino

Senaryo: Tony D'Aquino

Oyuncular: Airlie Dodds, Linda Ngo, Taylor Ferguson, Ebony Vagulans, Danielle Horvat, Tom O'Sullivan, Jessica Baker, Kaitlyn Boyé, Harriet Davies, Steve Morris, Ben Toyer, Leon Stripp, Dean Gould, Brendan Kelly, Tim Stiles, Michael Ubrihien, Mike Wheeler

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Fruies

Yapımcı Firma: Head Gear Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Avustralya, BAE

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 82 dk.

Dağıtıcı Firma: Head Gear Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com