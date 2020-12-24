The Fruies Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

The Fruies Filmi

24.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:59
The Fruies Filmi

The Fruies filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Fruies filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kayla, kendine geldiğinde nerede bulunduğunu bilmediği bir ormanın derinliklerinde, tabutu andıran bir kutunun içerisinde hapsedildiğini fark eder. Kankası Maddie'nin ne halde olduğunu merak ederken maskeli ve baltalı bir sapığın kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu görür. Kısa süre sonra ormanda yalnız olmadığını ve başka kadınların da tıpkı kendisi gibi maskeli sapıklar tarafından avlanmakta olduğunu fark eder. Hayatta kalabilmek için tüm kurbanlar cellatlarına karşı birleşmek zorundadır ancak kısa süre sonra bu ormanın gizemi ortaya çıkar ve orman içinden çıkılmaz, kanlı bir kaos labirentine dönüşür.

Yönetmen: Tony D'Aquino

Senaryo: Tony D'Aquino

Oyuncular: Airlie Dodds, Linda Ngo, Taylor Ferguson, Ebony Vagulans, Danielle Horvat, Tom O'Sullivan, Jessica Baker, Kaitlyn Boyé, Harriet Davies, Steve Morris, Ben Toyer, Leon Stripp, Dean Gould, Brendan Kelly, Tim Stiles, Michael Ubrihien, Mike Wheeler

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Fruies

Yapımcı Firma: Head Gear Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Avustralya, BAE

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 82 dk.

Dağıtıcı Firma: Head Gear Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

The Fruies Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ahmet Ünal Çeviköz Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: The Fruies Filmi | Haberler.com Sinema
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 09:59:12. #1.15#
title