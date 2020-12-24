The Fruies Filmi
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Kayla, kendine geldiğinde nerede bulunduğunu bilmediği bir ormanın derinliklerinde, tabutu andıran bir kutunun içerisinde hapsedildiğini fark eder. Kankası Maddie'nin ne halde olduğunu merak ederken maskeli ve baltalı bir sapığın kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu görür. Kısa süre sonra ormanda yalnız olmadığını ve başka kadınların da tıpkı kendisi gibi maskeli sapıklar tarafından avlanmakta olduğunu fark eder. Hayatta kalabilmek için tüm kurbanlar cellatlarına karşı birleşmek zorundadır ancak kısa süre sonra bu ormanın gizemi ortaya çıkar ve orman içinden çıkılmaz, kanlı bir kaos labirentine dönüşür.
Yönetmen: Tony D'Aquino
Senaryo: Tony D'Aquino
Oyuncular: Airlie Dodds, Linda Ngo, Taylor Ferguson, Ebony Vagulans, Danielle Horvat, Tom O'Sullivan, Jessica Baker, Kaitlyn Boyé, Harriet Davies, Steve Morris, Ben Toyer, Leon Stripp, Dean Gould, Brendan Kelly, Tim Stiles, Michael Ubrihien, Mike Wheeler
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Fruies
Yapımcı Firma: Head Gear Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Avustralya, BAE
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: Head Gear Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com