The Friend Filmi
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Matthew'in eşi Nicole amansız bir hastalığa yakalanmıştır ve sadece altı ay ömrü kalmıştır. Hastalığı nedeniyle karısının öleceğini öğrenen Matthew, büyük bir yıkıma uğrar. Onları bu zorlu dönemlerinde yalnız bırakmak istemeyen Matthew’ın en yakın arkadaşı, destek olabilmek için çiftin evine taşınmaya karar verir. Arkadaşlarının eve taşınmasının etkisi ise, onların hayal ettiklerinden de fazla olur.
Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite
Senaryo: Brad Ingelsby
Oyuncular: Dakota Johnson, Casey Affleck, Jason Segel, Gwendoline Christie, Cherry Jones, Violet McGraw, Ahna O'Reilly, Azita Ghanizada, Reed Diamond, Marielle Scott, Michael Papajohn, Isabella Kai, Jennifer Pierce Mathus, Ritchie Montgomery, Chandler Head, Jacinte Blankenship , T.C. Matherne, Denée Benton, Brenda Currin, Sampley Barinaga, Rashmi Rustagi, Jeronimo Spinx , Fawad Siddiqui, Evangeline Lindes, Jake Owen, Gerald Brodin, Mike Lutz, Mark Costello, Sameer Ali Khan, Marguerite Pons
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Friend
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 124 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 25.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com