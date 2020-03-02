The Friend Filmi

02.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:58

Matthew'in eşi Nicole amansız bir hastalığa yakalanmıştır ve sadece altı ay ömrü kalmıştır. Hastalığı nedeniyle karısının öleceğini öğrenen Matthew, büyük bir yıkıma uğrar. Onları bu zorlu dönemlerinde yalnız bırakmak istemeyen Matthew’ın en yakın arkadaşı, destek olabilmek için çiftin evine taşınmaya karar verir. Arkadaşlarının eve taşınmasının etkisi ise, onların hayal ettiklerinden de fazla olur.

Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite

Senaryo: Brad Ingelsby

Oyuncular: Dakota Johnson, Casey Affleck, Jason Segel, Gwendoline Christie, Cherry Jones, Violet McGraw, Ahna O'Reilly, Azita Ghanizada, Reed Diamond, Marielle Scott, Michael Papajohn, Isabella Kai, Jennifer Pierce Mathus, Ritchie Montgomery, Chandler Head, Jacinte Blankenship , T.C. Matherne, Denée Benton, Brenda Currin, Sampley Barinaga, Rashmi Rustagi, Jeronimo Spinx , Fawad Siddiqui, Evangeline Lindes, Jake Owen, Gerald Brodin, Mike Lutz, Mark Costello, Sameer Ali Khan, Marguerite Pons

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Friend

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 124 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 25.09.2020



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Kaynak: InterSinema.com