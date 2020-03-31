The French Dispatch Filmi
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Amerika Birleşik Devletleri, Paris, Sinema

The French Dispatch Filmi

The French Dispatch filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The French Dispatch filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

31.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:57
The French Dispatch Filmi

1950'li yıllarda geçen The French Dispatch, Paris'te bir Amerikan gazete bürosunda çalışan gazetecilere odaklanan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Anderson üstlenirken, başrollerini Elisabeth Moss, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux ve Edward Norton paylaşıyor.

Yönetmen: Wes Anderson

Senaryo: Wes Anderson

Oyuncular: Elisabeth Moss, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Edward Norton, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Bill Murray, Rupert Friend, Adrien Brody, Willem Dafoe, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Owen Wilson, Cécile De France, Fisher Stevens, Frances McDormand, Anjelica Huston, Jason Schwartzman, Alex Lawther, Griffin Dunne, Henry Winkler, Morgane Polanski, Lois Smith, Bob Balaban, Antonia Desplat, Mathieu Amalric, Tony Revolori, Denis Ménochet

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: The French Dispatch

Yapımcı Firma: American Empirical Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, Almanya

Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca

Filmin Süresi: 108 dk.

Dağıtıcı Firma: American Empirical Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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