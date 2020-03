The French Dispatch Filmi The French Dispatch filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The French Dispatch filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

1950'li yıllarda geçen The French Dispatch, Paris'te bir Amerikan gazete bürosunda çalışan gazetecilere odaklanan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Anderson üstlenirken, başrollerini Elisabeth Moss, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux ve Edward Norton paylaşıyor. Yönetmen: Wes Anderson Senaryo: Wes Anderson Oyuncular: Elisabeth Moss, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Edward Norton, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Bill Murray, Rupert Friend, Adrien Brody, Willem Dafoe, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Owen Wilson, Cécile De France, Fisher Stevens, Frances McDormand, Anjelica Huston, Jason Schwartzman, Alex Lawther, Griffin Dunne, Henry Winkler, Morgane Polanski, Lois Smith, Bob Balaban, Antonia Desplat, Mathieu Amalric, Tony Revolori, Denis Ménochet Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: The French Dispatch Yapımcı Firma: American Empirical Pictures Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD, Almanya Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca Filmin Süresi: 108 dk. Dağıtıcı Firma: American Empirical Pictures Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The French Dispatch Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com