The French Dispatch Filmi
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1950'li yıllarda geçen The French Dispatch, Paris'te bir Amerikan gazete bürosunda çalışan gazetecilere odaklanan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Anderson üstlenirken, başrollerini Elisabeth Moss, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux ve Edward Norton paylaşıyor.
Yönetmen: Wes Anderson
Senaryo: Wes Anderson
Oyuncular: Elisabeth Moss, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Edward Norton, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Bill Murray, Rupert Friend, Adrien Brody, Willem Dafoe, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Owen Wilson, Cécile De France, Fisher Stevens, Frances McDormand, Anjelica Huston, Jason Schwartzman, Alex Lawther, Griffin Dunne, Henry Winkler, Morgane Polanski, Lois Smith, Bob Balaban, Antonia Desplat, Mathieu Amalric, Tony Revolori, Denis Ménochet
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: The French Dispatch
Yapımcı Firma: American Empirical Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, Almanya
Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: American Empirical Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com