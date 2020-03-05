The Final Year Filmi
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Başkan Barack Obama'nın dış politika ekibinin son bir yıllık görev süresince sahip oldukları benzersiz bilgileri içeren belgesel, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'na eşi benzeri görülmemiş bir erişim şansı sunuyor. 'The Final Year' ile, sürdürülen 8 yıllık iktidarın ardından, koltuğu bırakmaya hazırlanırken Obama yönetiminin iç işleyişine ilişkin pek çok detay su yüzüne çıkıyor.
Yönetmen: Greg Barker
Oyuncular: Barack Obama, John Kerry, Samantha Power, Ben Rhodes
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: The Final Year
Yapımcı Firma: Motto Pictures
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 89 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com