The Final Year Filmi

05.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:45

Başkan Barack Obama'nın dış politika ekibinin son bir yıllık görev süresince sahip oldukları benzersiz bilgileri içeren belgesel, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'na eşi benzeri görülmemiş bir erişim şansı sunuyor. 'The Final Year' ile, sürdürülen 8 yıllık iktidarın ardından, koltuğu bırakmaya hazırlanırken Obama yönetiminin iç işleyişine ilişkin pek çok detay su yüzüne çıkıyor.

Yönetmen: Greg Barker

Oyuncular: Barack Obama, John Kerry, Samantha Power, Ben Rhodes

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: The Final Year

Yapımcı Firma: Motto Pictures

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 89 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com