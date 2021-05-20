The Falconeer Ağustos ayında PS5, PS4 ve Switch'e gelecek
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The Falconeer Ağustos ayında PS5, PS4 ve Switch'e gelecek

The Falconeer Ağustos ayında PS5, PS4 ve Switch'e gelecek
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Wired Productions ve tasarlayıcılığını Tomas Sala'nın yaptığı The Falconeer: Warrior Edition'ı PlayStation 5, PlayStation 4 ve Switch için açıklandı.

5 Ağustos'ta çıkışını gerçekleştirecek olan The Falconeer oyunu Switch için açıklandı. Oyunseverlerin beklediği açıklama yayıncı Wired Productions ve tasarlayıcı Tomas Sala'dan geldi.

Kutulu sürüm fiyatı PlayStation ve PlayStation 4 platformlarında $29.99/ €29.99 ve Switch'te $34.99/ €34.99 miktarı ile piyasaya sunulacak. Dijital sürüm üç platformda da $29.99/ €29.99 olacak.

The Falconeer Ağustos ayında PS5, PS4 ve Switch'e gelecek

Warrior Edition'da var olan eskiden yayınlanmış olan tüm güncellemeler indirilebilir içerikler ve Ağustos'ta çıkacak olan yeni genişletme paketi Edge of the World bulunacak. Edge of the World genişlemesi yeni bir hikaye, yeni yan görevler, yeni bölgeler, ve yeni eşyalar içermiş olacak.

Oyun PlayStation 5'te 4K çözünürlükte 60 kare hızında bir performansa sahip olacak. DualSense kontrolcüsünün dokunsal geribildrim özelliğini de desteklemiş olacak.

Açık dünya hava savaş oyunu The Falconeer ilk başta Kasım 2020'de Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirmişti.Xbox Game Pass'e dahil.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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