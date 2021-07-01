The European Union's Foreign Policy: Trends And Perspectives
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The European Union's Foreign Policy: Trends And Perspectives

The European Union's Foreign Policy: Trends And Perspectives
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Tarih: 30 Haziran 2021 The European Union's Foreign Policy: Trends and Perspectives The European Union's Foreign Policy: Trends and PerspectivesÜniversitemiz Avrupa Birliği ve Araştırma Merkezi (BUAB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "The European Union's Foreign Policy: Trends and...

Tarih: 30 Haziran 2021 The European Union's Foreign Policy: Trends and Perspectives The European Union's Foreign Policy: Trends and Perspectives

Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Araştırma Merkezi (BUAB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "The European Union's Foreign Policy: Trends and Perspectives" konulu uluslararası konferans, yoğun katılımla online olarak gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Murat Ferman ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Selahattin Sarı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan konferans, "EU Foreign Policy in Times of COVID-19", "EU Foreign Policy vis-à-vis Iran" ve "'Sovereignty' and 'Multilateralism' in European Foreign Policy Orientations: Reflections in a Historical Perspective" başlıklı üç oturum ile devam etti.

Konferans, tartışma bölümünün ardından Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve BUAB Müdürü Prof. Dr. Armağan Gözkaman'ın kapanış konuşması ile sona erdi.

İlgili Görseller The European Union's Foreign Policy: Trends and Perspectives The European Union's Foreign Policy: Trends and Perspectives Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Araştırma Merkezi (BUAB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "The European Union's Foreign Policy: Trends and Perspectives" konulu uluslararası konferans, yoğun katılımla online olarak gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Murat Ferman ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Selahattin Sarı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan konferans, "EU Foreign Policy in Times of COVID-19", "EU Foreign Policy vis-à-vis Iran" ve "'Sovereignty' and 'Multilateralism' in European Foreign Policy Orientations: Reflections in a Historical Perspective" başlıklı üç oturum ile devam etti.

Konferans, tartışma bölümünün ardından Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve BUAB Müdürü Prof. Dr. Armağan Gözkaman'ın kapanış konuşması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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