The Elder Scrolls Online'nın yeni nesil sürümü bir hafta gecikmeli gelecek

Yayıncılığını Bethesda Softworks ve geliştiriciliğini ise Zenimax Online Studios'un yaptığı The Elder Scrolls Online'nın yeni nesil sürümü The Elder Scrolls Online: Console Enhanced bir hafta ertelendi.

Oyunseverler tarafından sıkça aratılmaya ve sorulmaya başlanan The Elder Scrolls Online'nın yeni sürümü The Elder Scrolls Online: Console Enhanced yedi gün gecikecek.

8 Haziran yerine 15 Haziran'da oyunseverler ile buluşacak.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced performans modunda 60 kare hızı, artırılmış çizim mesafesi, yüksek çözünürlükteki dokular, gelişmiş anti-aliasing, gelişmiş yansımalar, SSGI ile gelişen ortam ışığı, gelişmiş gölgeler, gelişmiş alan derinliği ve hızlı yüklemeler hazır halde olacak.

Oyuna PlayStation 4 ya da Xbox One'da oynayanlar yeni nesil sürümü bedava bir şekilde kullanabilecek.

The Elder Scrolls Online'nın yeni iyileştirmesi Blackwood ise Haziran ayında PC/Mac ile Stadia için ve 8 Haziran'da konsollar için çıkışını gerçekleştirecek.