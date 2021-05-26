The Elder Scrolls Online'nın yeni nesil sürümü bir hafta gecikmeli gelecek
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The Elder Scrolls Online'nın yeni nesil sürümü bir hafta gecikmeli gelecek

The Elder Scrolls Online'nın yeni nesil sürümü bir hafta gecikmeli gelecek
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Bethesda Softworks ve geliştiriciliğini ise Zenimax Online Studios'un yaptığı The Elder Scrolls Online'nın yeni nesil sürümü The Elder Scrolls Online: Console Enhanced bir hafta ertelendi.

Oyunseverler tarafından sıkça aratılmaya ve sorulmaya başlanan The Elder Scrolls Online'nın yeni sürümü The Elder Scrolls Online: Console Enhanced yedi gün gecikecek.

8 Haziran yerine 15 Haziran'da oyunseverler ile buluşacak.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced performans modunda 60 kare hızı, artırılmış çizim mesafesi, yüksek çözünürlükteki dokular, gelişmiş anti-aliasing, gelişmiş yansımalar, SSGI ile gelişen ortam ışığı, gelişmiş gölgeler, gelişmiş alan derinliği ve hızlı yüklemeler hazır halde olacak.

Oyuna PlayStation 4 ya da Xbox One'da oynayanlar yeni nesil sürümü bedava bir şekilde kullanabilecek.

The Elder Scrolls Online'nın yeni iyileştirmesi Blackwood ise Haziran ayında PC/Mac ile Stadia için ve 8 Haziran'da konsollar için çıkışını gerçekleştirecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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