"The Elder Scrolls Online: Greymoor" Playstore'da
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"The Elder Scrolls Online: Greymoor" Playstore'da

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'da oyunseverlerin merakla beklediği The Elder Scrolls Online: Greymoor isimli ek paket 26 Mayıs'ta satışa çıktı.

27.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:23

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'da oyunseverlerin merakla beklediği The Elder Scrolls Online: Greymoor isimli ek paket 26 Mayıs'ta satışa çıktı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi yenilikçi teknolojiler ile buluşturan firma, dijital oyun platformu Playstore ile yepyeni yapımları sunmaya devam ediyor.

Oyun severlerin uzun zamandır beklediği çok oyunculu rol yapma oyunu (MMORPG) The Elder Scrolls Online: Greymoor, Playstore'da 26 Mayıs'ta satışa sunuldu.

Batı Skyrim bölgesi keşfediliyor

Yapımda oyuncular Daggerfall, Ebonheart ve Aldmeri ittifakları arasından, Breton, Redguard, Ork, Nord, Dunmer, Argonian, Altmer, Bosmer, Khajiit ve Imperial olmak üzere 10 ırktan birini belirliyor. Ardından ise Sorcerer, Templar, Dragonknight ve Nightblade sınıfları arasında seçim yaparak oyuna başlıyor.

Yeni yayınlanan The Elder Scrolls Online: Greymoor ile vampirler daha etkin hale geliyor. Tamriel kıtası ve Skyrim bölgesi genişlerken, Vampir Lordu'nun kuvvetleri karşısında kapana kısılan Nord ırkı için sürükleyici bir savaş başlıyor.

Serinin üç ve dördüncü paketleri yolda

ABD'li oyun yapımcısı ZeniMax Online Studios'un geliştirdiği The Elder Scrolls Online, Bethesda Softworks tarafından yayınlanıyor. The Elder Scrolls Online dünyasını hem içerik hem etkinliklerle sürekli olarak güncel tutan iki dev firma, güç birliği yaparak yeni bir maceraya imza atıyor. Bu iş birliğiyle, The Elder Scrolls Online: Greymoor adındaki genişleme paketiyle birlikte Mart ayında yayınlanan Harrowstorm hikayesinde ikinci aşamaya geçiliyor. Serinin üç ve dördüncü paketlerinin ise Ağustos ve Kasım aylarında yayınlanması planlanıyor.

The Elder Scrolls Online: Greymoor paketlerini 2 Haziran'a kadar Playstore'dan alanlar ön siparişe özel sunulan Holdbreaker Warhorse bineği, Jarl Crown Donatı, Jarl Finery Kostümü, Sacrificial Pocket Mammoth, Nightfall Önizlemeli Crown Crate, Batı Skyrim Define Haritaları ve İki XP Scroll gibi oyun içi öğelere sahip olabiliyor.

Playstore'da PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanları satışa sunuluyor. Türk Telekom'un evde internet müşterileri, internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle oyunlara sahip olabiliyor.

The Elder Scrolls Online: Greymoor paketlerinin fiyatları ise şöyle:

"The Elder Scrolls Online: Greymoor 288 lira, The Elder Scrolls Online: Greymoor Digital Upgrade 182 lira, The Elder Scrolls Online: Greymoor Digital Collector's Edition Upgrade 240 lira, The Elder Scrolls Online: Greymoor Digital Collector's Edition 382 lira."

Kaynak: AA

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