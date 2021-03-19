The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition DLC paketi PS4 ve Xbox One için çıktı

Bethesda Game Studios tarafından 1992'de çıkarılan ilk oyun o günden bu güne bir seri haline geldi. Yeni serilerden The Elder Scrolls Scrolls Online: Flames of Ambition DLC paketinin PS4 ve Xbox One için çıktığı duyuruldu.

THE ELDER SCROLLS DLC VE ÜCRETSİZ OYUN GÜNCELLEMESİ İÇERİĞİ

DLC ve ücretsiz ana oyun güncellemesi şunları içerir:

· İki yeni zindan: Black Drake Villa ve The Cauldron

· 2021 yılı boyunca sürecek Oblivion Kapıları hikâyesinin başlangıcı

· Eşya setleri, başarımlar ve koleksiyon eşyalarının dahil olduğu yeni ödüller

· Champion Sistemi güncellemesi ve karakter sayfasında geliştirmeler

İKİ YENİ ZİNDAN: Black Drake Villa ve The Cauldron

Oyuncular, Black Drake Villa'da maceraperest Wood Elf gözcü Eveli Sharp-Arrow ile birlikte çalışarak artık canavarların ve kundakçıların barındığı bu bir zamanların görkemli malikânesinin gizli arşivlerini araştıracak. Black Drake Villa hakkında daha fazla bilgi için ESO internet sitesine göz atabilirsiniz.

The Cauldron'da Waking Flame tarikatı yerel halkı esir etti ve şimdi çoktan unutulmuş bir madenin tekinsiz harabelerini kazıyorlar. Oyuncular, Dremora Lyranth'ın yardımıyla The Cauldron'a girip Daedric müritlerine ve yaratıklarına karşı savaşarak esirleri serbest bırakmalı ve planlarına son vermeliler. The Cauldron hakkında daha fazla bilgi için ESO internet sitesini inceleyebilirsiniz.

29. GÜNCELLEME: Yeniden Tasarlanan Champion Sistemi, Geliştirilmiş Karakter Sayfası ve Daha Fazlası

Yeniden tasarlanan Champion Sistemi sayesinde oyuncular, güncellenen üç takımyıldız grubunu kullanarak karakterlerini oyun stillerine daha iyi uyarlayabilirler. Ayrıca bu değişikliklerle birlikte her bir takımyıldız için dört adete kadar pasif güçlendirme yerleştirilebilecekleri Champion çubuğu da oyuna ekleniyor.

29. Güncelleme'de yeni Champion Sistemi'nin yanı sıra başka iyileştirme ve düzeltmeler de bulunuyor. Nitelikleri daha detaylı gösterecek şekilde güncellenen karakter sayfası bunlardan yalnızca biri. Oyuncular artık yaptıkları değişikliklerin (Champion Point'ler, yetenekler, eşyalar veya özellikler gibi) karakterleri üzerindeki etkisini daha iyi görebilecekler.

Oyuncular bu Flames of Ambition DLC'sine ESO Plus üyeliği ile veya oyun içindeki Crown Store'dan Crown ile satın alarak erişebilirler. Flames of Ambitionve 29. Güncelleme ile ilgili tüm detayları içeren yama notlarına resmi forumdan göz atabilirsiniz.