The Elder Scrolls 6'ya ait olduğu söylenen video medyaya sızdırıldı
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The Elder Scrolls 6'ya ait olduğu söylenen video medyaya sızdırıldı

23.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:49
The Elder Scrolls 6'ya ait olduğu söylenen video medyaya sızdırıldı

Açıklandığı günden itibaren oyunseverlerin heyecanla beklediği The Elder Scrolls 6 ile ilgili bir söyleyiş ortaya atıldı. Çıkan video oyununun test aşamasındaki görüntüleri olduğu hakkında söylentiler dolaşıyor.

Tasarlayıcılığını Bethesda'nın yaptığı, oyun sektöründe önde gelen markalarından bir kaçı olan The Elder Scrolls'un yeni kullanıcılarına bahsettiği oyun büyük bir heyecanla beklenmekte fakat oyun ile ilgili detaylar oyunseverlere aktarılmış vaziyette değil.

THE ELDER SCROLLS 6 OYNANIŞ VİDEOSU SIZDIRILDI

Yakın zamanda Reddit'te bir video paylaşılmış ve paylaşılan bu videonun The Elder Scrolls 6'nın oyun görüntüleri olduğu fikirleri ortaya atılmıştı. Bu atılan fikire göre paylaşılan görüntüler Bethesda'nın bazı testlerinden alınmış. Fakat unutmamak gerek ki bu sadece bir söylenti ve teyit alınmaya muhtaç bilgiler.

Bu sızdırılan görüntülere baktığımız zaman The Elder Scrolls'un yeni bir tarzını anımsattığını söyleyebiliriz. Bunu örneklerle söylemek gerekirse gördüğümüz kadarıyla videoda yeşillik alanların bol olduğunu görebilmek mümkün. 2.örneği vermek gerekirse videonun sol tarafında "ES-VIRF alfa tesi" yazması bu detayın bizlere düşünmemizde yardımcı oluyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:49:24. #1.15#
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