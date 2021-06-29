The Elder Scrolls 6 Hala Tasarım Aşamasında

Todd Howard'a göre The Elder Scrolls 6 üç yıl önce duyurulmasına rağmen hala tasarım aşamasını geçemedi.

Todd Howard'a göre The Elder Scrolls 6 üç yıl önce duyurulmasına rağmen hala tasarım aşamasını geçemedi.

The Elder Scrolls 6

ile konuşan Howard, The Elder Scrolls serisinin altıncı ana girişinin hala tasarım aşamasında olduğunu açıkladı. Bununla birlikte geliştirici, motorun oyunu düzgün bir şekilde çalıştırabileceğinden emin olmak için teknolojiyi de kontrol ediyor. Elder Scrolls 6, Bethesda'nın bir sonraki büyük RPG'si Starfield için de inşa edilmiş olan Creation Engine 2 ile geliştiriliyor.

Howard şunları söyle:

"Yeni Starfield teknolojisi, Creation Engine 2, bir bakıma her ikisi için de oluşturulmuştur. Yeni bir teknoloji üssü gibi. Geliştirme çalışmalarımızın büyük çoğunluğu şu anda Starfield'da, ancak herkes her şey üzerinde çalışıyor, bu yüzden projeler iç içe geçiyor.

The Elder Scrolls 6'nın hala bir tasarım aşamasında olduğunu düşünmek güzel… ama teknolojiyi kontrol ediyoruz. Her oyun bazı yeni teknoloji takımlarına sahip olacak, bu nedenle Elder Scrolls 6, Creation Engine 2'ye bu oyunun gerektireceği bazı eklemelere sahip olacak." dedi.

Oyun, 2018'de duyuruldu ve o zamandan beri oyun hakkında geliştirici tarafından çok az şey söylendi. Pete Hines'e göre erken duyuru, Bethesda'nın Fallout 76'nın piyasaya sürülmesiyle tek oyunculu oyunlardan vazgeçmediğini göstermek için yapıldı.

Oyun için henüz bir çıkış tarihi resmi olarak açıklanmadı.

Kaynak: Turkmmo