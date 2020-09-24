The Doorman Filmi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

The Doorman Filmi

24.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:58
The Doorman Filmi

The Doorman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Doorman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Deniz kuvvetlerinin bir üyesi olan Ali, son görevini tamamlamasının ardından New York’a döner. Bir apartmanda çalışmaya başlayan Ali, burada bir aile ile arkadaş olur. Bu sırada Victor Dubois’in lideri olduğu bir grup hırsız, ailenin tüm değerli eşyalarını çalmak için harekete geçer. Bu durumun ardından Ali, aileyi korumak için hırsızları etkisiz hale getirmeye çalışır. Ancak çete giderek daha acımasız hale gelince Ali, tüm ölümcül dövüş becerilerini kullanmak zorunda kalır.

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Doorman

Yapımcı Firma: Smash Media

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

The Doorman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Cem Yılmaz Enes Batur Bülent Ersoy
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: The Doorman Filmi - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 12:06:51. #1.14#
title