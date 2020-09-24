The Doorman Filmi

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Deniz kuvvetlerinin bir üyesi olan Ali, son görevini tamamlamasının ardından New York’a döner. Bir apartmanda çalışmaya başlayan Ali, burada bir aile ile arkadaş olur. Bu sırada Victor Dubois’in lideri olduğu bir grup hırsız, ailenin tüm değerli eşyalarını çalmak için harekete geçer. Bu durumun ardından Ali, aileyi korumak için hırsızları etkisiz hale getirmeye çalışır. Ancak çete giderek daha acımasız hale gelince Ali, tüm ölümcül dövüş becerilerini kullanmak zorunda kalır.

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Doorman

Yapımcı Firma: Smash Media

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com