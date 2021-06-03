The Devil's Light Filmi
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The Devil's Light Filmi

The Devil's Light Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

The Devil's Light filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Devil's Light filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir rahibe şeytan çıkarma ayinine hazırlanır ve geçmişiyle gizemli bağları olan şeytani bir güçle yüz yüze gelir.

Yönetmen: Daniel Stamm

Senaryo: Robert Zappia

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Devil's Light

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 05.11.2021

The Devil's Light Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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