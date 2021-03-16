The Day Before geliştiricisi PS5 ve Xbox Series versiyonunu ele alıyor

PC platformu için piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu olan çok oyunculu çevrimiçi The Day Before PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına da gelmesi söz konusu.

GamingBolt sitesiyle röportaj yapan Fntastic'in kurucuları Ed ile Aisen Gotovtsev, The Day Before'u yeni nesil konsollara empoze etmeyi düşündüklerini belirtti ve kısa açıklama ile şunu söyledi:

"Özel bir duyuru için bekleyin"

Yayıncı MyTona ve geliştirici Fntastic ek olarak The Day Before için MudRunner'ı anımsatan kısa bir oynanış videosunu kullanıcılara yayınladı. Çamurlu arazide araç sürüşü konu alan video olarak gösterilmekte.