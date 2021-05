The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes yeni tanıtım fragmanı yayınladı!

Supermassive Games'in geliştiriciğini yaptığı korku serisinin üçüncü bölümü olan olan The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için tanıtım fragmanı yayınlandı. House of Ashes çıkış yapacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar!

Supermassive Games'in çok bölümlü korku serisinin üçüncü bölümü olan The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, ürkütücü antik Sümer haraberlerinin yanı sıra, korkutucu bir fragmana sahip. Çığır açan korku oyunu Until Dawn'daki başarısının ardından geliştirici Supermassive, The Dark Pictures'ı korku oyunları antoloji serisi olarak duyurdu.

Yayıncı Bandai Namco'nun yayınladığı tanıtım fragmanı, House of Ashes'ın arkeolojik bölgesini daha detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Supermassive hala The Dark Pictures Anthology projesinin ilk aşamalarındayken, serisinin asıl amacı toplam sekiz bölüm yayınlamaktı. Ancak geliştiricinin belirttiğine göre bu durum pek mümkün olacak gibi gözükmüyor.

The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes 2021 yılı içinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC versiyonlarıyla piyasaya çıkacak. Oyunun çıkış tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: HOUSE OF ASHES TANITIM FRAGMANI