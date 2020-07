The Cuban Filmi The Cuban filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Cuban filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Mina adında genç bir Afgan mülteci bir huzurevinde iş bulur. Luis adında bir huzurevi sakiniyle arasındaki arkadaşlık, Mina'nın içindeki müzik aşkını yeniden canlandıracaktır. Yönetmen: Sergio Navarretta Senaryo: Alessandra Piccione Oyuncular: Ana Golja, Louis Gossett Jr., Shohreh Aghdashloo, Lauren Holly, Giacomo Gianniotti, Shiva Negar, Jonathan Keltz, Layla Alizada, Tabby Johnson, Margaret Lamarre, Kane Mahon, Gerry Mendicino, Pazz Neglia, Emily Piggford, Nadine Roden, Jeffrey R. Smith , Mazida Soroor, Wajma Soroor, Paulbaum Wildbaum, Tanner Zipchen Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: The Cuban Yapımcı Firma: S.N.A.P. Films Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: Kanada Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 109 dk. Dağıtıcı Firma: S.N.A.P. Films Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The Cuban Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com