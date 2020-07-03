The Cuban Filmi
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Mina adında genç bir Afgan mülteci bir huzurevinde iş bulur. Luis adında bir huzurevi sakiniyle arasındaki arkadaşlık, Mina'nın içindeki müzik aşkını yeniden canlandıracaktır.
Yönetmen: Sergio Navarretta
Senaryo: Alessandra Piccione
Oyuncular: Ana Golja, Louis Gossett Jr., Shohreh Aghdashloo, Lauren Holly, Giacomo Gianniotti, Shiva Negar, Jonathan Keltz, Layla Alizada, Tabby Johnson, Margaret Lamarre, Kane Mahon, Gerry Mendicino, Pazz Neglia, Emily Piggford, Nadine Roden, Jeffrey R. Smith , Mazida Soroor, Wajma Soroor, Paulbaum Wildbaum, Tanner Zipchen
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Cuban
Yapımcı Firma: S.N.A.P. Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
Dağıtıcı Firma: S.N.A.P. Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com