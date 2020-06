The Conjuring 3 Filmi The Conjuring 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Conjuring 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Conjuring serisinin üçüncü devam halkası olan filmde, paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren çiftinin yaşadıkları olaylara odaklanılıyor. Çiftin ele aldığı yeni dava daha öncekilerden oldukça farklıdır. Şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir cinayet zanlısı, kendisine yardım etmesi için soluğu Ed ve Lorraine Warren çiftinin yanında alır. Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: The Conjuring: The Devil Made Me Do It Yapımcı Firma: New Line Cinema Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce, Portekizce Dağıtıcı Firma: New Line Cinema Vizyon Tarihi: 01.01.2070