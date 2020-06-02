The Conjuring 3 Filmi
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02.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:57
Conjuring serisinin üçüncü devam halkası olan filmde, paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren çiftinin yaşadıkları olaylara odaklanılıyor. Çiftin ele aldığı yeni dava daha öncekilerden oldukça farklıdır. Şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir cinayet zanlısı, kendisine yardım etmesi için soluğu Ed ve Lorraine Warren çiftinin yanında alır.
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Conjuring: The Devil Made Me Do It
Yapımcı Firma: New Line Cinema
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce, Portekizce
Dağıtıcı Firma: New Line Cinema
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com