The Conjuring 3 Filmi The Conjuring 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Conjuring 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Conjuring serisinin üçüncü devam halkası olan filmde, paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren çiftinin yaşadıkları olaylara odaklanılıyor. Çiftin ele aldığı yeni dava daha öncekilerden oldukça farklıdır. Şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir cinayet zanlısı, kendisine yardım etmesi için soluğu Ed ve Lorraine Warren çiftinin yanında alır.

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Yapımcı Firma: New Line Cinema

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce, Portekizce

Dağıtıcı Firma: New Line Cinema

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com