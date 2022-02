The Conforium Van Hotel Sevgililer Günü'ne hazır

VAN (İHA) - Van'ın önemli konaklama sektörlerinden biri olan The Conforium Van Hotel Van, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı.

Van'da 2021 yılında hizmete açılan, lokasyonu ve göz alıcı mimarisiyle kentin parlayan yıldızı ve gözbebeği olan The Conforium Van Hotel, önemli günlerde yaptığı etkinliklerle büyük ilgi görüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan The Conforium Van Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Ayla Yüregen, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, "Konaklamalarda ve organizasyonlarda şık, ferah ve modern mimarimizle kaliteli, güler yüzlü hizmet anlayışımızla misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatmaktayız. Bu çerçevede çiftlerimizin gönüllerince bir gece geçirmesi ve eğlenmesi için The Conforium Van Hotel ailesi olarak aşk, sevgi dolu muhteşem bir gece hazırladık. Emine Arancak ve orkestrası Fasl-ı Muhabbet ile fasıl ve canlı müzik performansı eşliğinde şık ve zengin bir Sevgililer Günü menüsü ile misafirlerimizi programımıza bekliyoruz" dedi.

Hayatta en güzel ve en değerli duygu olan sevgi ve muhabbet ile herkesin Sevgililer Günü'nü kutladıklarını belirten Yüregen, "Bilgi ve rezervasyon için 0432 502 4343 ya da 0532 419 3865 numaralardan misafirlerimiz bize ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. - VAN

