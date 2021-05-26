The Company Istanbul ekip arkadaşlarını arıyor!
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The Company Istanbul ekip arkadaşlarını arıyor!

The Company Istanbul ekip arkadaşlarını arıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başvuru ve diğer detayların hepsi haberimizde!

Pek çok kurum, marka ve kamu kuruluşundan oluşan iş ortaklarına çeşitli hizmetler sunan The Company Istanbul ekip arkadaşları arıyor. Şirket sosyal medya hesapları üzerinden "Espor Akademisi" için başvuruları aldığını duyurdu.

Eğer siz de espor ekosistemi içinde bulunmak istiyor ve geleceğinizi bu yönde şekillendirmek istiyorsanız başvurunuzu hemen yapın. Başvuruda sorulan sorular ise şu şekilde:

Ad Soyad

Telefon numarası

Hangi pozisyonlarla ilgileniyorsunuz?

Yaşadığınız İl

Adresiniz

Hangi İllerde Eğitim Verebilirsiniz?

Özgeçmişinizi bizimle paylaşınız

Yukarıda belirtilen soruları yanıtlamanız durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şirketin web sitesine gitmek için , başvuru formuna doğrudan ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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