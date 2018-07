Modern yaşamın teknolojik yeniliklerini girişimcilerin hayalleriyle harmanlama hedefiyle yola çıkan The Chain Stars Kulübü Türkiye'de ilk kez 11-12 Ağustos tarihlerinde İstanbul Point Hotel'de start alıyor.

Yeni nesil bir girişimcilik kulübü olan The Chain Stars, vizyoner girişimciler ve sektörünuzmanlarını buluşturarak kariyer anlayışına yeni bir boyut geliştirmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. The Chain Stars'ın arka planında nitelikli şirketler, gelecek vaat eden fikirlere sahip olan kişiler ve alanında uzman profesyonel isimler yer alıyor. The Chain Stars'ın alt kuruluşu olan The Chain Startups dünyasında finanse edilen fikirler sayesinde girişimcilerin rotası özenle çiziliyor.

Avrupa'nın en büyük kripto para borsasının, en nitelikli bulut madencilik platformunun, 250 noktada hizmet sağlayan coin ATM'lerinin, otel zincirlerinin ve online ödeme servislerinin gücünü arkasına alan The Chain Stars Kulübü, iş yaşamında büyümenin ve gelişmenin öncüsü hâline geliyor.

STRATEJİK VE BAŞARI ODAKLI BİR KARİYER ANLAYIŞI

The Chain Stars, internet girişimlerine ağırlık verdiği The Chain Startups ve sosyal sorumluluk projelerini içeren The Chain Donation gibi alt kuruluşları sayesinde de güçlü bir ivme kazanıyor. Yaşamın pek çok alanına etkin bir biçimde temas eden oluşum, girişimcilerin finansal özgürlüklerine kavuşmalarına olanak sağlıyor. Hem kapsamında yer alan alt kuruluşları hem de merkez mekanizması sayesinde girişimcilere hareket alanı yaratan platform, yeni fikirlerin çağın dinamikleriyle bütünleşmesine pozitif etkide bulunuyor.

The Chain Stars yepyeni bir kariyer modelinin rotasını çizme doğrultusunda ilk büyük ve önemli etkinliğini İstanbul Point Hotel'de gerçekleştiriyor. The Chain Stars, daha güçlü ve nitelikli bir iş anlayışı için 11-12 Ağustos'ta gerçekleşecek özel toplantıyla kapılarını yepyeni başarılara açmaya hazırlanıyor.

Detaylı bilgi için www.thechainstars.com adresini ziyaret edebilirsiniz.