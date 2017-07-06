The Bye Bye Man Fragmanı İzle



Wisconsin’de üç üniversite öğrencisinin eski bir eve yerleşir. Bu dakikadan sonra başlayan olaylar zinciri, akla hayale gelmeyen aksiyonların başlangıcıdır. Önemli olan bu korkunç olaylara sebep olan şeyin ne olduğundan ziyade, kim olduğudur.The Bye Bye Man’in varlığından bir kere haberdar olmak, onun lanetiyle baş başa kalmak için yeterlidir. Varlığına inanan herkese sahip olan The Bye Bye Man’den birazcık da olsa korunabilmenin tek yolu, ondan bahsetmemek, onu düşünmemek ve ondan korkmamaktır...







Yönetmenliğini Stacy Title’ın yaptığı ve senaristliğini Robert Damon Schneck ile Jonathan Penner ikilisinin kaleme aldığı filmin başrolünde ise Douglas Smith, Lucien Laviscount ve Cressida Bonas yer alıyor.