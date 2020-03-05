The Booksellers Filmi
The Booksellers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Booksellers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kitapların büyülü dünyasında harika bir gezintiye çıkaran belgesel yapımın yönetmen koltuğunda D.W. Young oturuyor.
Yönetmen: D.W. Young
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: The Booksellers
Yapımcı Firma: Blackletter Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: Blackletter Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com