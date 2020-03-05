The Booksellers Filmi
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The Booksellers Filmi

The Booksellers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Booksellers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01
The Booksellers Filmi

Kitapların büyülü dünyasında harika bir gezintiye çıkaran belgesel yapımın koltuğunda D.W. Young oturuyor.

Yönetmen: D.W. Young

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: The Booksellers

Yapımcı Firma: Blackletter Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 99 dk.

Dağıtıcı Firma: Blackletter Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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