The Binding of Isaac: Repentance 31 Mart'ta çıkış yapacak
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The Binding of Isaac: Repentance 31 Mart'ta çıkış yapacak

02.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:27
The Binding of Isaac: Repentance 31 Mart'ta çıkış yapacak

Konsollar için 2021'in üçüncü çeyreğinde çıkış yapacak. Yayıncı ve geliştirici Nicalis, RPG shooter oyunu The Binding of Isaac: Rebirth'ün genişlemesi The Binding of Isaac: Repentance'ın PlayStation 5, PlayStation 4 ve Switch için 2021'in üçüncü çeyreğinde çıkış yapacağını duyurdu.

PlayStation 5 ve Switch sürümleri, şu anda Nicalis Store üzerinden 59,99 $ karşılığında ön sipariş verilebilir durumda. PC sürümü ise 31 Mart'ta Steam üzerinden çıkış yapacak.

THE BINDING OF ISAAC TANITIM YAZISI

The Binding of Isaac: Repentance, Isaac serisini roguelike zindan macerasının yeni zirvelerine taşıyor, çünkü gözyaşı atan bebek şimdiye kadarki en inanılmaz zorlukları için bodrumun derinliklerine iniyor. Isaac'ın yeni macerası onu daha önce hiç bulunmadığı, korkunç yeni düşmanlar ve patronlarla, daha önce hiç sinerji oluşturmadığınız silah kombinasyonları ve hiç görmediği eşyalarla dolu bilinmeyen yerlere götürür … Ödüllü Binding of Isaac destanının unutulmaz "final" bölümü olan Repentance, hem uzun süredir hayranları hem de yeni oyuncuları memnun edecek yüzlerce çılgın yeni özellik ve gizli sürprizlerle dolu. Yeni oynanabilir karakterler, yeni bölümler içeren yeni bir alternatif yol, yeni bir son patron ve BİNLERCE SAAT yeni oynanışla, nihai çift çubuklu nişancı/ roguelike - oynamayı asla bırakamayacağınız modern bir klasik.

THE BINDING OF ISAAC FRAGMANI YAYIMLANDI

Kaynak: Playerbros

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