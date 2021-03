The Binding of Isaac: Repentance 31 Mart'ta çıkış yapacak

Konsollar için 2021'in üçüncü çeyreğinde çıkış yapacak. Yayıncı ve geliştirici Nicalis, RPG shooter oyunu The Binding of Isaac: Rebirth'ün genişlemesi The Binding of Isaac: Repentance'ın PlayStation 5, PlayStation 4 ve Switch için 2021'in üçüncü çeyreğinde çıkış yapacağını duyurdu.