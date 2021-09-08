The Banc: Londra'nın En İddialı Restorantlarından Birisiyiz
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The Banc: Londra'nın En İddialı Restorantlarından Birisiyiz

The Banc: Londra'nın En İddialı Restorantlarından Birisiyiz
Bültenler - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve yılda binlerce kişinin uğradığı The Banc Restoran en iyi restoranlar arasında gösteriliyor.

Mükemmel lezzetleri ve özgün bir hizmet kalitesine göre sunan ve buradan mutlu ayrılmanızın garantisini veren The Banc, İngiltere'de sayılı mekânlar arasındaki yerini aldı. 2011 yılında eski bir bankanın restore edilmesi sonucunda Can Topçu tarafından bu restorana çevrilmiş ve adını da selefi bankadan alarak The Banc ismiyle kurulmuştur. Harika hamburgerlere ve bifteklere ev sahipliği yapan The Banc lezzetli ve çok çeşitli ve mükemmel lezzetleri olan bir menüye sahip.

Sosyal medya eleştirmenlerine göre; Harika ve konforlu bir öğün yemek isteyenler için hoş dekoru ve iç açıcı manzarası ile The Banc uygun olacaktır. The Banc ürünlerini yerel ve taze olarak tedarik eder. Birbirinden lezzetli yemekleri ile damak zevkinizi burada bulacak ve bu lezzetlere hayran kalacaksınız. En çok uğranılan restoranlar arasında bulunan The Banc Restoranın ödüllü lezzetlerine doyum olmuyor.

İşletmeci Can Topçu restorana gelirken bazı kurallara uyulması gerektiğinin altını da özellikle çiziyor. The Banc Restoranda randevu almak istiyorsanız eğer web sitesine göz atarak sıkça sorulan sorular kısmında kılavuz haline getirilmiş alanı okuyabilirsiniz. Can Topçu "The Banc'te kıyafet kurallarını ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz. Göz alıcı ve şık olan her şeyin elçisiyiz. Kıyafet kuralımız Smart Casual yani geleneksel anlamda resmi olan fakat göreceli anlamda gayri resmi olan bir giyim tarzınız olmalıdır. Giyiminiz, ambiyansımızın tonunu belirler. Mümkün ise ceket giymenizi tercih ediyoruz. Hayal kırıklığı yaşamamak için lütfen eşofman, eşofman şortu, spor kıyafetler, spor terlik ve terlik giyinmekten kaçının. The Banc ekibi kurallarımıza uymanız konusundaki çabalarınızı ve düşüncelerinizi takdir ediyor" diyerek kurallarını açıklıyor.

Kaynak: Bültenler

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