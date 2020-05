The Away Days'den beklenen tekli: "sadness will last forever" Bugüne dek yayımladığı projelerle büyük beğeni toplayan The Away Days, yeni teklisi "Sadness Will Last Forever" ile yeniden müzikseverlerin karşısında!

2019 yılında Epic Istanbul etiketiyle yayımladığı "Designed" teklisiyle müzik piyasasındaki başarılı duruşunu devam ettiren The Away Days, hayatın alınganlığını ve doğanın insana verdiği teselliyi konu aldığı "Sadness Will Last Forever" ile dinleyiciye huzur veren bir ortam hazırlıyor. The Away Days'in yolculuğuna artık tek başına devam edecek olan Can Özen, şarkının sözü ve müziğine imzasını attığı gibi, etkileyici video klibinin de yönetmen koltuğunda oturuyor.

"Designed" ve "World Horizon" gibi şarkılarıyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adını duyuran The Away Days, etkileyici vokalleri ve atmosferik şarkıları ile The Independent, The Guardian ve BBC gibi uluslararası mecraların da takdirini kazandı.

Kaynak: Bültenler