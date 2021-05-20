The Ascent 29 Temmuz'da çıkmaya hazırlanıyor

Yayıncılığını Curve Digital ve geliştiriciliğini Neon Giant'ın üstlendiği cyberpunk aksiyon rol yapma oyunu olan The Ascent'in çıkış tarihi oyunseverlere duyuruldu.

The Ascent 29 Temmuz'da çıkışını gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra Xbox Series, Xbox One ve PC platformları için çıkması bekleniyor. İlk günden konsol ve PC için Xbox Game Pass'e dahil olacak.

Microsoft Store ile Steam'de %10 indirim ile 152,10 TL fiyattan ön siparişe açıldı.

THE ASCENT OYUNU TANITIM YAZISI

Veles'in heyecanlı Cyberpunk dünyasında geçen The Ascent, tek ve co-op oynanabilen bir aksiyon RYO'dur.

The Ascent Group yerleşkesine hoş geldiniz. Göğe doğru yükselen ve galaksinin dört bir yanından gelen yaratıklarla dolu bu metropolün tamamı The Ascent Group'a aittir.

Siz de dahil olmak üzere bölgenizdeki herkesi köle gibi çalıştıran bu şirketin işçisi rolünde oynuyorsunuz. Bir gün görev yerinize vardığınızda kendinizi bir felaket senaryosunun içinde bulursunuz. Gezegendeki en büyük mega şirket The Ascent Group kapanmıştır ve kimse nedenini bilmiyordur. Her şeye hükmeden şirketin yokluğunda, güvenlik sistemleri çökmüştür ve artık herkes tehlike altındadır.

Bu sırada, durumu fırsat bilen rakip şirketler kendi çıkarlarını gözetmeye başlamıştır. Suç örgütleri ise kara borsadan protez organ ticaretlerini artırmaya çalışıyordur. Bölgenizi kurtarmak için bu grupların kontrolü ele geçirmesine engel olmalı ve tüm bu olayların sebebini ortaya çıkarmalısınız.

Ascent Group Yerleşkesini Keşfedin

Sınırları birbirine karışmış bu bölgelerde en lüks caddeler de arka sokaklar kadar tehlikeli. Burada dostlarınızı ve düşmanlarınızı ayırt etmeyi öğreneceksiniz.

Nişan Al ve Ganimetleri Topla

Rakipleriniz hakkındaki en ince detayları bile gözden kaçırmamalısınız. Bu sayede en zorlu rakipleri bile alt edip en iyi ganimetleri alacaksınız.

Kişiselleştirme

Siber ekipmanlarla görünümünüzü değiştirin ve tarzınıza uygun silahlar edinin. İster sade ama etkili bir görünüm tercih edin isterse vücudunuzu tepeden tırnağa metalle kaplayın.

Tek Oyunculu veya Co-op

Tüm oyunu ister tek başınıza ister yerel ya da çevrimiçi co-op modda üç arkadaşınızla oynayın.