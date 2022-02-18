The Answer' Başlıyor!

Sıra dışı bir formatla Blu Tv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan 'The Answer' her hafta konuk alacağı farklı rap sanatçılarla müzikseverlere adeta bir şölen yaşatacak.

Rap müziğin devleri 'The Answer'da

Müzik yazarı Hakan Uç ve Fatih Tozlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, yönetmenliğini Tahsin Güney'in yaptığı programda her hafta rap dünyasının dev isimleri konuk olacak. Haklarında merak edilenler konuşulacak, en sevilen şarkıları seslendirilecek. İzleyiciye hem sohbeti hem de müzikleriyle keyifli dakikalar yaşatacak 'The Answer' çok yakında Blu Tv'de.

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