The Americans 6. Sezonuyla Fx'te!

Evli iki KGB ajanı olan Philip ve Elizabeth Jennings, Ronald Reagan'ın başkan seçilmesinden sonra Washington yakınlarında bir banliyöye yerleşir. Çiftin çocukları ise ebeveynlerinin gerçek kimliğinden habersizdir. Soğuk Savaş'ın gidişatıyla birlikte Philip Amerika'nın değerlerine daha bağlı hale gelirken Elizabeth'le olan ilişkileri giderek karmaşıklaşır. Bir FBI ajanının yan komşuları olması ise durumu içinden çıkılmaz hale getirir. Çiftin iş ve özel hayatlarını dengeleme çabasını ekranlara getiren The Americans'ın 6. sezonunda Elizabeth hiç olmadığı kadar sınırları zorlarken Philip ise beklenmedik bir ziyaretçiden gelen rahatsız edici bir istekle uğraşmak zorunda kalır.