The Academys, alternatif kariyer sahibi olma imkanı sunuyor

The Academys, özellikle kadınlar başta olmak üzere e-spor konusunda eğitmenlerin becerilerini belirlemeleri ve geliştirmeleri için destekleyici etkinlikler sunan bir çevrim içi eğitim programı geliştirdi.

The Academys, özellikle kadınlar başta olmak üzere e-spor konusunda eğitmenlerin becerilerini belirlemeleri ve geliştirmeleri için destekleyici etkinlikler sunan bir çevrim içi eğitim programı geliştirdi.

Holdingden yapılan açıklamasıya göre, Zorlu Holding ana partnerliğinde gerçekleşen, toplumsal ve çevresel fayda üreten girişimlerin desteklenmesi kapsamında etki hızlandırıcı programı imece impact'e katılmaya hak kazanan 7 etki odaklı girişimden biri olan The Academys, program kapsamında yarattığı sosyal etkiyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteği ile BctA ekibi tarafından hazırlanan "etki raporu" aracılığıyla ölçeklendirdi.

Program kapsamında öğrenim ihtiyaçlarını anlamak için öğrenciler ve çalışanlarla görüşebilecekleri yerleşik bir platform da bulunuyor. Bu alanda farklı rollerle yer almak isteyenlere de bir yol haritası sunan The Academy's dünyanın ilk e-spor eğitim merkezi olma özelliğini taşıyor.

The Academys, B2B iş modeliyle, kurumlara ve markalara ihtiyaç duydukları e-spor eğitimlerini ve entegrasyonunu sunmanın yanı sıra son müşterilere doğrudan eğitimler de sağlıyor.

The Academys tarafından yetiştirilen eğitmenler üniversitelerde, yerel yönetimlerde, özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli ortaklıklar geliştirip, yaratıcı endüstriye katılarak kendi müşterilerini edinmeyi sürdürüyorlar.

The Academys'le birlikte e-spor endüstrisindeki kadın sayısı arttı

Girişimin faaliyetlerinin en önemli sonuçlarından biri de, e-spor endüstrisine dahil olan kadınların sayısının artıyor olması. The Academy's, e-spor dünyasında kendine yeten ve ölçeklenebilir bir sistem yaratmak, istihdamı artırmak ve cinsiyet ayrımını azaltmak misyonuyla, Türkiye'nin en yenilikçi girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

The Academy's, büyüyen e-spor endüstrisinde maaşlı işler edinebilmeleri için gerekli becerilere sahip olan yetişkinlerin sayısını artırmak, yerel ve küresel e-spor piyasasını desteklemek üzere kendine yeten ve ölçeklenebilir bir sistem yaratmak üzerine çalışırken, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki "Nitelikli Eğitim" ve "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" maddelerine doğrudan katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Academys'in kurucusu Burak Çevik, girişimiyle eğitmenlerin daha yüksek gelir elde edebilmesi için değişimi tetiklediklerini belirterek, "The Academys, e-spora ilişkin farkındalığın giderek daha geniş kesimler tarafından kabul görmesine de olanak tanıyor."ifadelerini kullandı.