The Academy of Magic Filmi
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Jorgen Klubien'in üstlendiği aksiyon macera temalı animasyon filmi Aura isimli yetim bir çocuğun macerasına odaklanıyor.
Yönetmen: Jorgen Klubien
Senaryo: Jorgen Klubien
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Academy of Magic
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 26.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com