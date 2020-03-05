The Academy of Magic Filmi
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The Academy of Magic Filmi

The Academy of Magic filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Academy of Magic filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
The Academy of Magic Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Jorgen Klubien'in üstlendiği aksiyon macera temalı animasyon filmi Aura isimli yetim bir çocuğun macerasına odaklanıyor.

Yönetmen: Jorgen Klubien

Senaryo: Jorgen Klubien

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Academy of Magic

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 26.06.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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