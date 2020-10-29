THE 2021 mühendislik alan sıralamasında KBÜ ilk 1000'de
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THE 2021 mühendislik alan sıralamasında KBÜ ilk 1000'de

29.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:22
THE 2021 mühendislik alan sıralamasında KBÜ ilk 1000'de

Times Higher Education'ın (THE) 2021 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'de yer alan Karabük Üniversitesinin (KBÜ), mühendislik alanında da dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'deki yerini koruduğu bildirildi.

Times Higher Education'ın (THE) 2021 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'de yer alan Karabük Üniversitesinin (KBÜ), mühendislik alanında da dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'deki yerini koruduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan THE'nin dünyanın en iyi 1000 üniversitesi sıralamasının ardından bu kez de üniversiteleri mühendislik alanlarında derecelendirdiği belirtildi.

KBÜ'nün, mühendislik alanında bu yıl da 801-1000 bandında yer alarak mühendislik alanında dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Genel mühendislik, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine ve havacılık mühendisliği, inşaat mühendisliği ve kimya mühendisliği disiplinleri baz alınarak yapılan sıralamada 27 Türk üniversitesi yer alıyor. Üniversiteler mühendislik ve teknoloji alanında 5 farklı kritere göre değerlendirildi. Karabük Üniversitesi geçtiğimiz ay yayımlanan dünyanın en iyi üniversiteleri 2021 sıralamasında, ilk 1000 üniversite arasına girmiş ve Türkiye'de ise devlet üniversiteleri arasında ilk 5'te yer almıştı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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