The 100 Candles Game Filmi
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Bir grup arkadaş, bir oyun oynamak için bir araya gelir. Oyun oldukça basittir. Mumlarla çevrili bir dairenin içinde oturan ekip, sırayla mumlardan birini alıp bir korku hikayesi anlatmalıdır. Hikayeler anlatılırken mumlar sönmeye başlar ve tuhaf olaylar meydana gelir. Açıklanamayan olaylarla karşı karşıya kalan grubun kendilerini ne kadar korkunç bir durumun içinde bulsalar da oyunu terk etmeleri yasaktır. Çünkü birinin oyunu terk etmesi korkunç bir şeyle lanetlenmelerine neden olur.
Yönetmen: Daniel Rübesam
Senaryo: Guillermo Lockhart, Mauro Croche
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The 100 Candles Game
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Yeni Zelanda
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 27.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com