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Thaciano'nun babalık sevinci

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Thaciano'nun babalık sevinci

Altay'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano baba olma sevincini yaşadı.

ANTALYA (DHA) - Altay'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano baba olma sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu Antalya kampından eşinin doğumu için İzmir'e dönüp, tekrar kampa dahil oldu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Tribünde bir fazlayız" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Büyük Altay Ailesi olarak Elaine ve Thaciano Mickael da Silva çiftini kutlar, Mickael Thalysson bebeğe sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Antalya, İzmir, Altay, Spor, Haber

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