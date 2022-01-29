Thaciano'nun babalık sevinci

ANTALYA (DHA) - Altay'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano baba olma sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu Antalya kampından eşinin doğumu için İzmir'e dönüp, tekrar kampa dahil oldu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Tribünde bir fazlayız" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Büyük Altay Ailesi olarak Elaine ve Thaciano Mickael da Silva çiftini kutlar, Mickael Thalysson bebeğe sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor