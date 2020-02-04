TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, İdlib'deki saldırıyı kınadı Açıklaması

04.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:26

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Türkiye, yaptığı askeri harekatlarla bölgedeki uluslararası oyunu bozmuştur. Ordumuza karşı bu alçak saldırıyı planlayanlar, asla emellerine ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

Akbulut, yazılı açıklamasında, insani ve barışçıl gayelerle, milleti temsilen Suriye'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim unsurları tarafından saldırıda bulunduğunu hatırlattı.

Saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Akbulut, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Türkiye, yaptığı askeri harekatlarla bölgedeki uluslararası oyunu bozmuştur. Ordumuza karşı bu alçak saldırıyı planlayanlar, asla emellerine ulaşamayacaktır. Şam rejim güçleri, daha önce Halep'te ve Doğu Guta'da yaptığı gibi, İdlib başta olmak üzere, diğer şehirleri de hayalet şehre çevirmek istemektedir. Bu insan kıyımına engel olan tek ülke Türkiye'dir. Anlaşmalara sadık kalmayarak, çatışmalara göz yuman, Rusya ve İran bir kez daha güvenilmez olduklarını göstermişlerdir. Türkiye, hem kendi güvenliğini sağlayacak hem de Suriye'nin geleceğine sahip çıkacak güçtedir. Barış, huzur ve istikrar için tüm samimiyetimizle, imkanlarımızla ve ordumuzla Suriye halkının yanında yer almamız insani bir vazifedir."

Akbulut, Suriye'de olanların, Türkiye'de de olması için planlar yapıldığını belirterek, göçün bir saldırı aracı olarak kullanıldığını savundu.

Hamza Akbulut, vakıf olarak kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA