TGTV'den "İsrail'in ilhak planlarına" tepki Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Filistin topraklarının İslam toprakları olduğunu belirterek, bu toprakların sahipsiz olmadığını ifade etti.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Filistin topraklarının İslam toprakları olduğunu belirterek, bu toprakların sahipsiz olmadığını ifade etti.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada İsrail Başbakanının, bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump ile kamuoyuna tek taraflı olarak ilan ettikleri "Yüzyılın Anlaşması" işgal planına göre, İsrail Parlamentosuna Filistin'i ilhak etme taslak yasasını sunduğunu anımsattı.

Filistin'in stratejik ve bereketli topraklarını, Ürdün Vadisi'nin büyük kısmını ve Batı Şeria'nın yarısını ilhak etme sürecini başlatacak bu girişimin bölgede ve uluslararası toplumda infiale yol açtığı aktaran Akbulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası hukuku ve BM kararlarını tanımayarak yıllarca sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal edip, Kudüs'ü de oldu bitti ile 'bölünmez başkent' ilan eden bu militarist devlet İsrail, bölge ve dünya barışını bir kez daha derinden sarsmıştır.

İsrail, sadece Orta Doğu'yu değil, fesatçılığı ile dünya toplumlarını da kaosa sürüklemektedir.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi, Libya'nın ikiye bölünüp çatıştırılması, Venezuela'nın iki başlılığı ve Suriye'nin istikrarsızlığı gibi bölgesel sorunlarda İsrail'in Filistin'de uyguladıkları emsal oluşturmuştur."

Akbulut, uluslararası toplumun, barışı ve huzuru tehdit eden İsrail merkezli kötü örnekliğe karşı harekete geçmesi gerektiğini belirterek, saldırganlık ve öldürme konusunda sınır tanımayan, yaptığı anlaşmaları pervasızca ihlal etme cüretini gösteren İsrail'in toplumsal paranoya yaşayan bir ülke haline geldiğini ifade etti.

TİKA tarafından restore edilen tarihi Yusufiye Mezarlığı'nın duvarındaki Türk Bayraklı TİKA tabelasına zarar verildiğini hatırlatan Akbulut, şöyle devam etti:

"Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyoruz. Yapılan saldırıya en güzel cevabı, Orta Doğu caddelerinde barışın sembolü, mazlumun umudu olarak görülen bayrağımızı ellerinde dalgalandıran kardeşlerimiz vermiştir.

Sivillerin evlerini yıkan, yasa dışı yerleşim yerleri inşa eden, utanç duvarları ören, mabetleri yakan, bombalayan, kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halkı katleden, Filistin'i işgal eden ve şimdi de ilhakla topraklarını genişletmeye çalışan bir devlete dünya daha ne kadar sessiz kalacak?

Siyonist-evangelist iş birliği ile 'Büyük İsrail' hayalinin gerçekleşmesi adına Filistin topraklarını ilhak etmek isteyenleri uyarıyor, kınıyor ve lanetliyoruz.

İşleyecekleri büyük suçun cezasız kalmayacağını hatırlatıyoruz.

Filistin toprakları, İslam topraklarıdır. Filistin sahipsiz değildir. Haksızlıkla gaspla, öldürerek, yakarak, topraklarımızı işgal etmiş olanlar, bir gün buralardan sürülüp atılacaklarını da iyi bilmelidirler. Zulüm ilelebet baki kalmayacaktır.

İslam dünyası çok dağınıktır. Bir fetret dönemi yaşamaktadır. Bunu fırsat bilen İsrail ve iş birlikçileri dünyayı kana bulamışlardır. Ama biz ümitsiz değiliz ve olamayız. İnancımız odur ki her fetret, bir fethin işaretidir.

Filistin toprakları Filistinlilere aittir. İlhak edilemez. Başta Türkiye olmak üzere, İslam dünyası bu girişimlere gereken karşılığı vermelidir."

Akbulut, ilhak planına karşı Müslüman devletlerin kınamadan öteye geçmesi gerektiğine vurgu yaparak, Filistinlilerin yanında olunmasının önemine işaret etti.

İlhak girişimlerine karşı uluslararası alanda diplomasi atağı çağrısı yapan Akbulut, "Dünyanın salgın hastalıkla mücadele ettiği bir zamanda, bunu fırsata çevirerek işgal peşinde olanlara karşı, her yerde direniş gösterilmelidir.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tüm üye kuruluşları ile Birleşmiş Milletler'in, 1967 sınırları temelinde, iki devletli çözüm kararına uymayan, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü Filistin toprağı olduğu gerçeğini tanımayıp ilhakı yasalaştırmaya çalışan İsrail'i kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA