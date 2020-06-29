TGTV'den "İsrail'in ilhak planlarına" tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TGTV'den "İsrail'in ilhak planlarına" tepki

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Filistin topraklarının İslam toprakları olduğunu belirterek, bu toprakların sahipsiz olmadığını ifade etti.

TGTV'den
29.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:55

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Filistin topraklarının İslam toprakları olduğunu belirterek, bu toprakların sahipsiz olmadığını ifade etti.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada İsrail Başbakanının, bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump ile kamuoyuna tek taraflı olarak ilan ettikleri "Yüzyılın Anlaşması" işgal planına göre, İsrail Parlamentosuna Filistin'i ilhak etme taslak yasasını sunduğunu anımsattı.

Filistin'in stratejik ve bereketli topraklarını, Ürdün Vadisi'nin büyük kısmını ve Batı Şeria'nın yarısını ilhak etme sürecini başlatacak bu girişimin bölgede ve uluslararası toplumda infiale yol açtığı aktaran Akbulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası hukuku ve BM kararlarını tanımayarak yıllarca sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal edip, Kudüs'ü de oldu bitti ile 'bölünmez başkent' ilan eden bu militarist devlet İsrail, bölge ve dünya barışını bir kez daha derinden sarsmıştır.

İsrail, sadece Orta Doğu'yu değil, fesatçılığı ile dünya toplumlarını da kaosa sürüklemektedir.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi, Libya'nın ikiye bölünüp çatıştırılması, Venezuela'nın iki başlılığı ve Suriye'nin istikrarsızlığı gibi bölgesel sorunlarda İsrail'in Filistin'de uyguladıkları emsal oluşturmuştur."

Akbulut, uluslararası toplumun, barışı ve huzuru tehdit eden İsrail merkezli kötü örnekliğe karşı harekete geçmesi gerektiğini belirterek, saldırganlık ve öldürme konusunda sınır tanımayan, yaptığı anlaşmaları pervasızca ihlal etme cüretini gösteren İsrail'in toplumsal paranoya yaşayan bir ülke haline geldiğini ifade etti.

TİKA tarafından restore edilen tarihi Yusufiye Mezarlığı'nın duvarındaki Türk Bayraklı TİKA tabelasına zarar verildiğini hatırlatan Akbulut, şöyle devam etti:

"Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyoruz. Yapılan saldırıya en güzel cevabı, Orta Doğu caddelerinde barışın sembolü, mazlumun umudu olarak görülen bayrağımızı ellerinde dalgalandıran kardeşlerimiz vermiştir.

Sivillerin evlerini yıkan, yasa dışı yerleşim yerleri inşa eden, utanç duvarları ören, mabetleri yakan, bombalayan, kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halkı katleden, Filistin'i işgal eden ve şimdi de ilhakla topraklarını genişletmeye çalışan bir devlete dünya daha ne kadar sessiz kalacak?

Siyonist-evangelist iş birliği ile 'Büyük İsrail' hayalinin gerçekleşmesi adına Filistin topraklarını ilhak etmek isteyenleri uyarıyor, kınıyor ve lanetliyoruz.

İşleyecekleri büyük suçun cezasız kalmayacağını hatırlatıyoruz.

Filistin toprakları, İslam topraklarıdır. Filistin sahipsiz değildir. Haksızlıkla gaspla, öldürerek, yakarak, topraklarımızı işgal etmiş olanlar, bir gün buralardan sürülüp atılacaklarını da iyi bilmelidirler. Zulüm ilelebet baki kalmayacaktır.

İslam dünyası çok dağınıktır. Bir fetret dönemi yaşamaktadır. Bunu fırsat bilen İsrail ve iş birlikçileri dünyayı kana bulamışlardır. Ama biz ümitsiz değiliz ve olamayız. İnancımız odur ki her fetret, bir fethin işaretidir.

Filistin toprakları Filistinlilere aittir. İlhak edilemez. Başta Türkiye olmak üzere, İslam dünyası bu girişimlere gereken karşılığı vermelidir."

Akbulut, ilhak planına karşı Müslüman devletlerin kınamadan öteye geçmesi gerektiğine vurgu yaparak, Filistinlilerin yanında olunmasının önemine işaret etti.

İlhak girişimlerine karşı uluslararası alanda diplomasi atağı çağrısı yapan Akbulut, "Dünyanın salgın hastalıkla mücadele ettiği bir zamanda, bunu fırsata çevirerek işgal peşinde olanlara karşı, her yerde direniş gösterilmelidir.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tüm üye kuruluşları ile Birleşmiş Milletler'in, 1967 sınırları temelinde, iki devletli çözüm kararına uymayan, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü Filistin toprağı olduğu gerçeğini tanımayıp ilhakı yasalaştırmaya çalışan İsrail'i kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi Haber
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu Haber
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek Haber
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti Haber
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu Haber
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e 'yasa dışı' ilhak uyarısı yaptı
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Muğla Deprem Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: TGTV'den "İsrail'in ilhak planlarına" tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 17:58:37. #1.15#
title