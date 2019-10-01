TGTV'den Erdoğan'ın BM konuşmasına destek

01.10.2019 18:10

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda bir dünya lideri olarak yaptığı konuşmanın milletin tüm ezilenlere ulaştırdığı bir kurtuluş çağrısı olduğunu, konuşmayı takdir ettiklerini ve onur duyduklarını bildirdi.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmeleri açılışındaki konuşmasını desteklediklerini kaydetti.

Erdoğan'ın mazlumların ve İslam aleminin sesi olduğuna vurgu yapan Akbulut, "Uluslararası hukukun alenen çiğnendiği, insanlığın tüm değerlerinin ayaklar altına alındığı günümüzde BM Genel Kurulundan tüm dünyaya yayılan bu ses hürriyet ve adalet umudunu gönüllere taşımıştır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerin 74. Genel Kurulunda bir dünya lideri olarak yaptığı bu konuşma, milletimizin tüm ezilenlere ulaştırdığı bir kurtuluş çağrısı olmuştur. Takdir ediyoruz ve onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son yüzyılda dünyanın düzenini bozanların milyonlarca masum insana en acı işkenceleri, ölümleri reva görerek dünyayı yaşanılabilir olmaktan çıkardığını belirten Akbulut, "Ayrımcılık, terör, mültecilik, gıdasızlık, sömürü, gasp ve işgaller insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız, insanlık için hakiki bir adalet arayışının ifadesi olmuştur. Güçlü olanın hesap vermediği bir dünyada Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' çıkışı, dünya barışı için bir ümittir. Bu ses, sessizlerin sesi, çaresizlerin yaşam umudu olacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulunda gösterdiği resimler, zulmün, adaletsizliğin, merhametsizliğin ve sömürünün resimleridir. Türkiye, insanlık adına adaletin, İslam dünyası adına hürriyetin mücadelesini vermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Akbulut, bir insanın haksız yere öldürülmesinin tüm insanlığın öldürülmesi inancı ile hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve adalet mücadelesini desteklediklerini vurguladı, bu haklı davada yanında olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA