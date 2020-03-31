TGTV'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TGTV'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı - Haberler
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

TGTV'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, tüm gönüllü kuruluşlar ve üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sunmaya davet etti.

31.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:06
TGTV'den

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, tüm gönüllü kuruluşlar ve üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sunmaya davet etti.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çok hızlı bulaşım göstererek tüm dünya ülkelerini etkisi altına aldığını hatırlatarak, enfekte sayısı ve ölümlerin de günden güne arttığını kaydetti.

Salgının insanlığın ortak sorunu haline geldiğini dile getiren Akbulut, "Kovid-19'dan vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastanelerde tedavi gören hastalarımıza acil şifalar dileriz." ifadesini kullandı.

Hamza Akbulut, bu küresel soruna karşı, devletlerin iş birliğine gitmesi ve uluslararası sağlık kuruluşlarının ortak çalışmaları acilen başlatması gerektiğini belirterek, salgın dünyada ortaya çıkmasıyla devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden aldığını anlattı.

Bu sıkıntılı günlerde başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mesai saati gözetmeksizin mücadele eden tüm kamu çalışanlarını tebrik eden Akbulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilimsel yöntem ve etkin istişareler neticesinde devletimizin aldığı kararlara uymalı ve uygulamalıyız. Kişisel olarak aldığımız tedbirler, hem sevdiklerimiz hem de diğer insanlar için hayati öneme sahiptir. Devletimizin ilan ettiği karantina kurallarına, 'Bir insan hayatını kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir.' inancıyla hassasiyetle uymalıyız. Bu zorlu günlerde, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yardımlaşmalıyız. Açıklanan ekonomik destek paketi, milletimizin ve iş dünyasının zor günlerini bir nebze olsun hafiflemiştir."

"Kampanya birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dayanışma kampanyasının kardeşliği, birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğine vurgu yapan Akbulut, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, bu kampanya ile devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini tüm dünyaya göstermiştir. Her bir vatandaşımız, etrafındaki zorluk yaşayanlara imkan ölçüsünde yardım etmelidir. Yardım kuruluşlarımızın vefa projelerine destek olunmalıdır.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı üye kuruluşları ile birlikte insan hayatını tehdit eden virüse karşı yapılan mücadelede ve ülkemizin zorlu karantina günlerinde, devletimizin yanında, milletimizin yardımında olduğumuzu, salgınını önlemek için alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan ailelerimize destek sağlamak amacıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyasına TGTV olarak destek yapacağımızı, tüm gönüllü kuruluşlarımızı ve üyelerini dayanışma kampanyasına maddi katkı sağlama hususunda gerekli duyarlılığı göstermeye davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü Haberler
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü
Engelli şahsın el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi Haberler
Engelli şahsın el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz...
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Levent Dörter
Spor Fatih Terim Basketbolcu Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Rusya Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: TGTV'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 17:20:05. #1.15#
title