TGTV'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek çağrısı
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TGTV'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek çağrısı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması için üyeleri Birlik Vakfı tarafından başlatılan imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

TGTV'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek çağrısı
26.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:47

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması için üyeleri Birlik Vakfı tarafından başlatılan imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, her gündeme geldiğinde "açılamaz", "açılması teklif bile edilemez" denilen Ayasofya Camisisi'nin ibadete açılmasının arifesinde olunduğuna inandığını belirtti.

Ezanın aslına iadesinden sonra, milletin ikinci bir milli sevinç yaşamaya hazırlandığına vurgu yapan Akbulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlığını, şehitler vererek kazanmış hür bir millet olarak, Ayasofya'nın esaretine artık son verilmesini bekliyoruz. Ayasofya'nın ibadete açılması hukuki bir zorunluluktur. Türkiye, Ayasofya ile ilgili tek başına karar alacak egemen bir ülkedir. Ülkemizi bu tasarrufundan alıkoyacak ve başka ülkelere söz hakkı doğuracak hukuki bir uluslararası kayıt da söz konusu değildir. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılma çalışmaları ile eş zamanlı olarak yapılan, 'Hristiyan dünyasının Türkiye'de dini özgürlükleri kısıtlı' gibi art niyetli, maksatlı ve gerçek dışı beyanları kınıyoruz. Ayasofya ne kilisedir ne de müzedir. Ayasofya, İstanbul'un fethi ile camiye dönüştürülmüş ve 450 yıl boyunca cami olarak kalmış ve Fatih Sultan Mehmet'in milletimize bir mirasıdır. 'Bakanlar kurulu kararı' olduğu da tartışmalı bir muamele ile müzeye dönüştürülen Ayasofya, ibadete açılarak, 85 yıllık yanlıştan dönülmelidir."

Akbulut, tüm sivil kuruluşlarını, 81 ilde milletin Ayasofya davasının sesi olmaya davet ettiklerine dikkati çekerek, "STK'lerimiz, Ayasofya'nın hukuki bir karar değil, bu milletin ruhu ile bezenmiş İslami bir kimlik olduğu her platformda dile getirilmelidir. 15 Temmuz'da zulme karşı dip diri olan gençliğimiz, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını heyecanla beklemektedir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, tüm üye kuruluşlarımızla birlikte, Ayasofya Camisi'nin, ibadete açılmasına destek veriyoruz. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması için üyemiz Birlik Vakfı tarafından başlatılan imza kampanyasına katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı ile birlikte Ayasofya Camisi'nin de açılmasının millete ikinci bir bayramı yaşatacağını aktaran Akbulut, bu hayırlı kararda devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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