Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (TGSP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı, Şanlıurfa'da yaklaşık 350 üyenin katılımıyla yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kent merkezindeki Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile bölgenin 9 ilinden platform üyesi olan 135 STK'dan temsilciler katıldı.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, platform üyelerini ve gençleri kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleceğin inşasında gençlerin aktif rol alacağını anlatan Erin, "Münferit çalışmalarla sorunların çözülemeyeceğinin iyi bilinmesi gerekiyor. Bunun için STK'lar sorunların çözümünde etkin araçların başında geliyor. Gençliğin içerisinde bulunduğu sosyal ve ekonomik problemler ancak yine gençlerin önerileriyle çözülebilir. Türk milleti ve devleti olarak gençlere sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Sivil Toplum Kuruluşlarıyla sık sık bir araya geldiklerini dile getirdi.

Genç yaşlardan itibaren çeşitli STK'larda görev aldığını belirten Beyazgül, "Bir STK'ya üye olmak demek kişinin hedefinin ve heyecanının olması anlamına gelir. Kişinin bulunduğu topluma bir şeyler katma gayesinde olduğunun en açık göstergesidir. Bundan dolayı STK'ya üye olunmasını çok önemsiyoruz." dedi.

"Anadolu irfanını önemsiyoruz"

TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi ise platformun farklı sivil toplum kuruluşlarının gençlik birimlerinden oluştuğunu söyledi.

Gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik plan ve programları üretmeyi hedeflediklerini anlatan Terzi, platformu nitelikli STK'larla da büyütmeyi gaye edindiklerini dile getirdi.

Platformun niteliğe önem verdiğini belirten Terzi, şöyle devam etti:

"Biz, STK'ları iki şartla platforma kabul ediyoruz. Birincisi şartımız gençlik alanında nitelikli çalışma yapılmasıdır. İkincisi ise katılacak STK'nın en az 10 ilde teşkilatlanmasını istiyoruz. Şu anda TGSP'nin 102 üyesi var bundan sonra da niteliği bozmadan üyelerimizi artırmaya çalışacağız. Platformumuzun genel merkezi İstanbul'da ama biz Anadolu irfanını da çok önemsiyoruz. TGSP olarak gerçekten üyelerimiz güzel çalışmalar yapıyor. Gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Erdoğan, Ahmet Sözbilir ve Veysel Dinç'in katılımcıların soru ve önerilerini dinlemesiyle basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA