TGSP, gençlik STK'larını Türk Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet etti
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TGSP, gençlik STK'larını Türk Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet etti

TGSP, gençlik STK'larını Türk Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet etti
06.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:32

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Türk Kızılay'ın kan bağışı için yaptığı acil durum çağrısı üzerine, gençlik STK'larını bağışı yapmaya davet etti.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Türk Kızılay'ın kan bağışı için yaptığı acil durum çağrısı üzerine, gençlik STK'larını bağışı yapmaya davet etti.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazanın gelmesiyle kan bağışında yaşanan kritik düşüş üzerine acil durum çağrısında bulunan Kızılay'a bir destek de TGSP'den geldi.

TGSP, üyesi olan gençlik STK'ları ve mensuplarını kan bağışı yapmaya davet ederek, Kızılay'a destek için çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGSP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, kan bağışına en çok ihtiyaç duyulan bir süreçte olunduğunu belirterek, "Kızılay'ın kan bağışındaki acil durum çağrısına TGSP ve bağlı STK'larla destek vermek için kan bağışlarımıza başladık. Her gün üye STK'larımızla kan bağışında bulunmaktayız. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de farkındalık yaratmak adına çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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