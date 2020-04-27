TGSP'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
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TGSP'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'ndan (TGSP), yapılan açıklamada, "Toplumumuzun kültürel yapısına ve ahlaki değerlerine ters düşen, aile müessesesine zarar veren bu kavram (eşcinsellik), medya üzerinden özellikle gençleri ve ergenlik çağındaki çocukları hedef alarak toplumsal...

TGSP'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
27.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:32

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'ndan (TGSP), yapılan açıklamada, "Toplumumuzun kültürel yapısına ve ahlaki değerlerine ters düşen, aile müessesesine zarar veren bu kavram (eşcinsellik), medya üzerinden özellikle gençleri ve ergenlik çağındaki çocukları hedef alarak toplumsal ahlakımızı zedelemektedir." denildi.

TGSP tarafından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ramazanın ilk gününde TBMM'nin açılışının 100. yılına atıfta bulunarak okuduğu "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Son dönemlerde medyada sıklıkla bahsi geçen eşcinsellik kavramı üzerinden gençlere yapılan özendirmelerden büyük kaygı duyulduğu ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumumuzun kültürel yapısına ve ahlaki değerlerine ters düşen, aile müessesesine zarar veren bu kavram (eşcinsellik), medya üzerinden özellikle gençleri ve ergenlik çağındaki çocukları hedef alarak toplumsal ahlakımızı zedelemektedir. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim kaynaklı açıklamasında da belirttiği gibi bu yaşam biçimi İslam dininde 'haram' olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ise bu durumu 'hastalık' kategorisinde tanımlamaktadır. Yapılan özendirmenin yurt dışı kaynaklı desteklenmesi ve Müslümanların inanç değerlerine ters düşmesi konunun önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu kavramın insan sağlığını tehlikeye sokacak yaşam biçimine özendirmesi gençlerimiz için tehlike arz etmektedir. Gençlerimizi hedef alarak yapılan bu propagandayı kınıyor, toplumumuzun yapı taşı olan aile değerlerimize ters düşen bu özendirmenin önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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