TGSP'de yeni dönem

06.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:47

Numan Kurtulmuş ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katılım sağladığı toplantıda yönetim değişikliği gerçekleşti. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi yeniden başkan seçildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıda yönetim kurulu değişikliğine gidilerek oylama yapıldı ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi yeniden başkan seçildi. Terzi: '' TGSP olarak 84 kurumla çalışmaktayız. Çalıştığımız kurumları, gençleri ve toplumu nitelikli hale getirmek ve kapasitelerini arttırmak temel amacımız. Çünkü nitelikli gençler nitelikli kurumları, nitelikli kurumlar da nitelikli toplumu yaratır.

TGSP olarak yaptığımız faaliyetlerden ziyade 6 ilkemiz doğrultusunda ilerlemeye gayret göstermekteyiz. STK yöneticileri ve üyelerini kaynaştırmak, ortak projeler gerçekleştirmek, örnek uygulamalar göstermek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, lobi ve savunuculuk yapmak ve tüm bunlar ışığında kurumlarımızın kapasitelerini geliştirmektir.''

TGSP'nin Ana misyonu politik ya da siyasi değildir

'Bize en çok gelen konulardan biri TGSP'nin siyasi yönü olup olmadığıdır. Ana misyonumuz politik ya da siyasi değildir. STK'ların kendilerini geliştirmek için bir araya gelebilecekleri bir merkez yaratmaktır. Kurumsal olarak STK'ları geliştirmek için birçok çalışma yapmaktayız. Bunların içinde lider eğitim programları ve doktora programları gibi yaptığımız çalışmalar mevcuttur.'' dedi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilal Erdoğan üye kuruluşlarını kapasitelerini arttırmak için zorladıklarını belirterek sözlerine şöyle başladı: ''Platform olarak üye kuruluşlarımızı zorluyoruz. Örneğin kurumlarımıza portal oluşturuyoruz ancak kullanılmıyor, gençlik araştırmaları yapıyoruz istiyoruz ki kurumlarımızın kendileri de çalışmalar yapsın ancak yapılmıyor. Demek ki biz üye kuruluşlarımızı kapasitelerini güçlendirmesi konusunda zorluyoruz. zorundayız çünkü yapılan çalışmalar yeterli kişiye ulaşamıyor. Gençlere ne kadar ulaşıyoruz, ne katabiliyoruz, ne kadar yardım edebiliyoruz henüz bunları bilmekten uzağız. İşte bu nedenle kaynaklarımızı, faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı arttırmalıyız. Dolayısıyla bu dönemdeki hedefimiz daha fazla üyemizin katılımıdır. Ümit ediyorum ki giderek daha genç üyelerimizin katılımını da sağlayacağız çünkü gençlik çalışmasını gençle yapmak zorundayız.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: '' Sivil Toplum Kuruluşları, sanat, spor, medya ve daha fazlası olarak hepimiz aynı hedefe odaklanmalıyız. İçinde yaşadığımız coğrafyanın kilit taşı olan Türkiye, tarih boyunca şeklin ve yer değiştirmelerin yaşandığı alandır. Bugün yaşadıklarımız zorluklar insanlığın dün yaşadıklarından farklı değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok güçlü olması, güçlü hedeflerle yürümesi gerekmektedir. Amacımız üç ana noktada toplanır; ilki iddia sahibi olmaktır, ikincisi bu iddiayı taşıyacak çelikten bir iradedir ve üçüncüsü bu iradeyi yürütecek toplumlar ve bireysel ahlaka sahip olmaktır. İddiası olamayanın geleceği ve bugünü olmaz. Bu nedenle iddiamıza sahip çıkıp güçlü Türkiye için güçlü adımlar atmalı birlik olmalıyız.'' dedi.

Kaynak: Bültenler