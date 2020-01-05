TGSP'de Ömer Faruk Terzi, yeniden başkan seçildi

05.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:54

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Ömer Faruk Terzi, yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

TGSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Toplantıda yönetim kurulu değişikliğine gidilerek oylama yapıldı. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, yeniden başkan seçildi.

Burada konuşan Terzi, TGSP olarak 84 kurumla çalıştıklarını belirterek, çalıştıkları kurumları, gençleri ve toplumu nitelikli hale getirmek ve kapasitelerini arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

"TGSP'nin ana misyonu politik ya da siyasi değildir "

Nitelikli gençlerin nitelikli kurumları, nitelikli kurumların da nitelikli toplumu yarattığına vurgu yapan Terzi, konuşmasında şunları kaydetti:

"TGSP olarak yaptığımız faaliyetlerden ziyade 6 ilkemiz doğrultusunda ilerlemeye gayret göstermekteyiz. STK yöneticileri ve üyelerini kaynaştırmak, ortak projeler gerçekleştirmek, örnek uygulamalar göstermek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, lobi ve savunuculuk yapmak ve tüm bunlar ışığında kurumlarımızın kapasitelerini geliştirmektir."

Terzi, kendilerine en çok gelen konulardan birinin TGSP'nin siyasi yönünün bulunup bulunmadığına ilişkin olduğuna dikkati çekerek, "Ana misyonumuz politik ya da siyasi değildir. STK'ların kendilerini geliştirmek için bir araya gelebilecekleri bir merkez yaratmaktır. Kurumsal olarak STK'ları geliştirmek için birçok çalışma yapmaktayız. Bunların içinde lider eğitim programları ve doktora programları gibi yaptığımız çalışmalar mevcuttur." ifadelerini kullandı.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da üye kuruluşlarını kapasitelerini artırmak için zorladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Platform olarak üye kuruluşlarımızı zorluyoruz. Örneğin kurumlarımıza portal oluşturuyoruz ancak kullanılmıyor, gençlik araştırmaları yapıyoruz. İstiyoruz ki kurumlarımızın kendileri de çalışmalar yapsın ancak yapılmıyor. Demek ki biz üye kuruluşlarımızı kapasitelerini güçlendirmesi konusunda zorluyoruz. Zorundayız çünkü yapılan çalışmalar yeterli kişiye ulaşamıyor. Gençlere ne kadar ulaşıyoruz, ne katabiliyoruz, ne kadar yardım edebiliyoruz henüz bunları bilmekten uzağız. İşte bu nedenle kaynaklarımızı, faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı artırmalıyız. Dolayısıyla bu dönemdeki hedefimiz daha fazla üyemizin katılımıdır. Ümit ediyorum ki giderek daha genç üyelerimizin katılımını da sağlayacağız çünkü gençlik çalışmasını gençlerle yapmak zorundayız."

Kaynak: AA