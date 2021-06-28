TGS, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında şehit olan çalışanlarını andı
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TGS, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında şehit olan çalışanlarını andı

TGS, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında şehit olan çalışanlarını andı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

TGS Yer Hizmetleri, Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da DEAŞ üyelerince gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan çalışanlarını andı.

TGS Yer Hizmetleri, Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da DEAŞ üyelerince gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan çalışanlarını andı.

Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı terör saldırısının 5. yılında TGS, saldırıda şehit olan 9 personeli için mesaj yayımladı.

"Unutmadık unutmayacağız" başlığıyla yayımlanan ve saldırıda şehit olan 9 şehidin isimlerinin bulunduğu mesajda, şunlar kaydedildi:

"28 Haziran 2016'da milletimizin ve ülkemizin bütünlüğüne yönelik yapılan menfur saldırı sonucunda vazifeleri başında kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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