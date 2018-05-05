TGRT Sunucusu Canlı Yayında Telefonunu Alarak Kahkaha Atmaya Başladı

TGRT Sunucusu Canlı Yayında Telefonunu Alarak Kahkaha Atmaya Başladı

TSK ve PKK operasyonunu anlatan TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri verdiğini düşündü ve cep telefonunu eline alarak kahkaha atmaya başladı.

TGRT Haber'de dün gece dikkat çeken bir canlı yayın kazası yaşandı. Gece 02.20 sularında TGRT haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, TSK'nın Güneydoğu'da PKK terör örgütüne yönelik yaptığı haberleri sundu. Reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri vermeye başladığını düşünen haber sunucusu, eline cep telefonunu aldı ve kahkahalar ile gülmeye başladı.

NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI

Gülmeye devam eden haber spikeri kısa süre sonra kendisinin görüntüsünün canlı yayına aktarıldığını şaşkınlık içinde fark etti. Haber sunucusu sonrasında tekrar haberleri sunduğu görüntüsüne geri döndü.

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