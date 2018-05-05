TGRT Sunucusu Canlı Yayında Telefonunu Alarak Kahkaha Atmaya Başladı
TSK ve PKK operasyonunu anlatan TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri verdiğini düşündü ve cep telefonunu eline alarak kahkaha atmaya başladı.
TGRT Haber'de dün gece dikkat çeken bir canlı yayın kazası yaşandı. Gece 02.20 sularında TGRT haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, TSK'nın Güneydoğu'da PKK terör örgütüne yönelik yaptığı haberleri sundu. Reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri vermeye başladığını düşünen haber sunucusu, eline cep telefonunu aldı ve kahkahalar ile gülmeye başladı.
NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI
Gülmeye devam eden haber spikeri kısa süre sonra kendisinin görüntüsünün canlı yayına aktarıldığını şaşkınlık içinde fark etti. Haber sunucusu sonrasında tekrar haberleri sunduğu görüntüsüne geri döndü.
YORUMLAR (35)
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Kovun bu iş bilmezleri.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Neye gülmüş spiker ciddiyeti olmalı. Vatanını severim ama böyle spikerler görevden el çekilmeli.Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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atın ısdenCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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evet söz milletinn inadıma MERAL AKSENERRCevap Yaz 31 42 Yayından Kaldır
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Yazık işsiz kaldın. . Bu kanalın senin gibilere ihtiyacı yok tabiki. . . .Cevap Yaz 26 9 Yayından Kaldır