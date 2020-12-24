TGK, gazetecilerin riskli gruba alınması için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu
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TGK, gazetecilerin riskli gruba alınması için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu

24.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:34
TGK, gazetecilerin riskli gruba alınması için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) gazetecilerin riskli gruplar arasına alınarak korona virüs aşısı olması için Sağlık Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) gazetecilerin riskli gruplar arasına alınarak korona virüs aşısı olması için Sağlık Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla gönderilen yazıda, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleriyle birlikte basın mensuplarının da korona virüse karşı mücadele verdiğine dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya hitaben yazılan yazıda şu görüşlere yer verildi:

"Sizin de yakından tanık olduğunuz gibi, sağlıkçılarımız ve güvenlik güçlerimizle birlikte basın mensuplarımız da korona virüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Kamuoyunun haber alma özgürlüğü adına görev yapan meslektaşlarımız, en riskli mesleklerden birini fedakarca gerçekleştiriyor. Süreç içinde binin üzerinde meslektaşımız korona virüse yakalanarak tedavi görürken, ne yazık ki yaklaşık 20 meslektaşımız da görevi başında korona virüs sonucu hayatını yitirmiştir. Bu gerçekler ışığında, gazetecilik mesleğinin riskleri göz önüne alınarak, aşılamada basın mensuplarının 'öncelikli meslek grupları' arasına alınmasını, Türkiye'nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak bilgilerinize arz ederiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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