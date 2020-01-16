TGK'dan Mısır'a kınama
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TGK'dan Mısır'a kınama

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Mısır polisinin Anadolu Ajansının Kahire ofisinde 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

16.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:39
TGK'dan Mısır'a kınama

Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Mısır polisinin Anadolu Ajansının ofisinde 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.


Yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Anadolu Ajansında çalışan gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik bu kabul edilemez saldırı tarihe kara bir leke olarak not düşüldü. Meslektaşlarınızın bir an önce serbest bırakılmasını diliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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